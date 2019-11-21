شكرا لقرائتكم خبر عن «بي إن سبورتس»: الدوحة تستضيف السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شبكة «بي إن سبورتس» القطرية استضافة العاصمة القطرية الدوحة لمباراة السوبر الأفريقي بين بطل دوري الأبطال الترجي التونسي، بطل الكونفدرالية الزمالك المصري. وأوضحت الشبكة الرياضية، نقلًا عن الاتحاد الأفريقي «كاف»، أن المباراة ستقام يوم 14 فبراير القادم. يذكر أن النسخة الماضية من البطولة قد استضافها ثاني بن جاسم التابع لنادي الغرافة القطري ونجح فيها الرجاء المغربي، بطل الكونفدرالية، في التتويج بها على حساب الترجي التونسي، بطل دوري الأبطال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «بي إن سبورتس»: الدوحة تستضيف السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.