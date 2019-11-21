شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يعلق على اختيار ESPN لمحمد صلاح ضمن أفضل 10 مهاجمين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أسطورة ليفربول ستيف نيكول على اختيار النجم المصري للريدز محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 10 مهاجمين في العالم في تصنيف شبكة ESPN.

وخلال برنامج ESPN FC، تحدث «نيكول» عن تواجد الدولي المصري في المركز الرابع في تصنيف المهاجمين الـ 10 الأفضل خلف كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي، على الترتيب، قائلًا: «هذا محل اختبار لي لأكن صريحًا، الشئ الذي يقدمه صلاح وتحديدًا ما قدمه هذا الموسم، بالنسبة لي، نعم لقد سجل بعض الأهداف، لكن أداءه بشكل عام لم يكن رائعًا».

وأضاف: «الشئ الذي يقدمه الآن هو الشعور الذي ينتاب المدافعين أنه باستطاعته إيذائهم، ما يسمح له بالتراجع خطوة للوراء لخلق مساحة لزملاءه كـ(روبيرتو) فيرمينو و(ساديو) ماني، لذا أعتقد أن الأمر (اختياره في المركز الرابع) منطقيًا لأنه لا يزال يسجل الأهداف، ولكن أداءه بشكل عام بالنسبة لي كان محبطًا».