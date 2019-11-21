حظوظ الهلال السعودي في الفوز بدوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

ينتظر عشاق الهلال السعودي بفارغ الصبر مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني، والمقرر إقامتها يوم الأحد القادم 24 نوفمبر على ملعب سايتاما في اليابان.



ومنح البيروفي أندرية كاريلو الأفضلية لنادي الهلال بعد أن سجل هدف رائع في شباك أوراوا بضربة رأسية خلال مباراة ذهاب النهائي الآسيوي الذي جمع الفريقين في الرياض يوم السبت 9 نوفمبر الماضي ليضع الهلاليين قدما في بطولة كأس العالم للأندية .

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وفي سياق متصل يحتاج نادي الهلال خلال مباراة الإياب إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف بأي نتيجة ما عدا 1-0 لكي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية.

وتوج نادي الهلال سابقاً بلقب دوري أبطال آسيا بنسخته القديمة مرتين خلال عامي 1991 و2000.

وعلى الجانب الآخر يحتاج أصحاب الأرض بعد خسارتهم ذهاباً 1-0؛ في مباراة الإياب إلى الفوز بفارق هدفين أو الفوز 1-0 وهيا النتيجة التي تذهب باللقاء إلى الأشواط الإضافية.

يذكر أن مباراة نادي الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا ستقام على استاد سايتاما في اليابان يوم الأحد والموافق 24 من شهر نوفمبر عند تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت القاهرة.