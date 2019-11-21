شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يكافئ نادي العين بعد تصدره «دوري الأولى» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)
قدم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز مكافأة مالية مجزية لنادي العين، إثر الفوز المستحق للفريق اليوم (الخميس) على نادي الأنصار من المدينة المنورة بثلاثة أهداف دون مقابل، وتصدره دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.
وأعرب رئيس نادي العين مازن بن رداد، باسمه ونيابة عن رئيس وأعضاء الشرف بالنادي وزملائه أعضاء المجلس ومنسوبي النادي كافة، عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لأمير منطقة الباحة، التي تعد حافزا وإسهاماً كبيراً ليحقق النادي أفضل النتائج.
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