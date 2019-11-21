شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحصد 3 كؤوس ذهبية في بطولة الخليج الـ6 لسباقات الهجن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

حقق منتخب المملكة للهجن أمس (الأربعاء) 3 كؤوس إضافة إلى أربع ميداليات فضية ومثلها برونزية في بطولة كأس الخليج السادسة لسباقات الهجن 2019 التي نظمتها الكويت.

وحصد الكأس الذهبية الأولى حمد بن سالم آل فهيدة المري بالمطية «جلمودة»، فيما حقق الكأس الثانية فهد بن عبدالله الشمري بالمطية «الشاهينية»، ونال الثالثة فيصل بن راشد بن شريم بالمطية «الدرعي».

Advertisements

وقدم رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد التهنئة لجميع الفائزين، مقدماً شكره للجميع على النتائج الإيجابية التي تحققت لأول مرة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للهجن وليد السقا أن المشاركة حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل هذا العدد من الجوائز لأول مرة باسم المملكة خلال المشاركات السابقة.

يذكر أن المشاركين تنافسوا على 10 كؤوس في البطولة، التي ضمت جميع الفئات بـ10 أشواط لأعمار الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول.