شكرا لقرائتكم 3 لاعبين من الأولمبى مجبرون على تغيير أرقامهم فى أولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجا رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى، من لائحة تغيير الأرقام فى بطولة أولمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق فى يوليو المقبل.

وتنص لائحة البطولة على أن تضم القائمة النهائية 18 لاعبا بينهم حارسى مرمى، على أن يحصل أحدهما على الرقم 1 والآخر على الرقم 16.

ووفقا للوائح البطولة فهناك 3 لاعبين مجبرين على تغيير أرقام القمصان فى حالة تواجدهم فى القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو وهم أحمد أبو الفتوح رقم 20 وعبد الرحمن مجدى رقم 19 ومحمد صبحى رقم 21.

وتضم قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبى حاليا 21 لاعبا يشاركون فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وجاءت الأرقام على النحو التالى: