شكرا لقرائتكم شوقي غريب يعبر عن سعادته برسالة الرئيس السيسي ويؤكد "وسام على صدري"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال شوقي غريب فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة كوت ديفوار غدا فى نهائى كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة: "الرئيس في نهاية رسالته لنا ذكر الدور البطولي للاعبين والجهاز الفني الوطنى الخالص ودي حاجة وسام لكل مدرب مصري على الساحة" .

وتابع شوقي غريب أنه يتمنى ان يرد الجميل للجماهير، وأقول لهم:" تعالوا ومش هنخذلكم وهترجعوا مبسوطين زي ما اتعودتم إن شاء الله".

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ويستعد منتخب مصر الاولمبى للمواجهة المصيرية مع نظيره كوت ديفوار والمقرر لها الثامنة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بعدما ضمنا المنتخبان الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

وأصبح المنتخب الاولمبى على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعد أن سبق له إحراز المركز الثالث فى النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال ثم خرج من الدور الأول فى ظهوره الثانى بالسنغال عام 2015.