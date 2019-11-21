شكرا لقرائتكم شيكابالا ومحمد عبد الغنى جاهزان لتدعيم الزمالك أمام إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زف الجهاز الطبى للزمالك، خبرا سعيدا للصربى ميتشو المدير الفنى للفريق، بجاهزية الثنائى شيكابالا ومحمد عبد الغنى لاعبى الفريق الأبيض لمواجهة إنبى، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، على ستاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

وتعرض محمد عبد الغنى لإصابة فى فقرات الظهر، بينما عانى شيكابالا من إصابة فى العضلة الضامة وحرص الجهاز الطبى للفريق الأبيض على طمأنة ميتشو بأن الثنائى سيكون جاهز للتواجد مع الفريق الأبيض فى مواجهة إنبى القادمة، ضمن تحضيرات الفريق الأبيض للمواجهة المقبلة.

ويشارك الثنائى حاليا فى تدريبات الزمالك بشكل طبيعى إلا أن الصربى ميتشو حرص على الاطمئنان على جاهزيتهما للتواجد فى المواجهة القادمة للحاجة إلى جهودهما فى ظل الإصابات التى اشتكوا منها من قبل.

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ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 10 نقاط عقب خوضه 4 مباريات بينما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه 5 مباريات.