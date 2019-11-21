شكرا لقرائتكم رمضان صبحي عن انضمام ثلاثى المنتخب: نعطى رجالة الأولمبى حقهم الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رمضان صبحي، في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الخميس قائلا: "سعداء بالتواجد في النهائي والتأهل لاولمبياد طوكيو 2020، وتحقيق الأهداف التي وضعناها في البداية.. واشكر الله على اننا كنا سببا في إسعاد الشعب المصري وسنحاول المواصلة بالتتويج غدا.. وحققنا الهدف الأول بالوصول للأولمبياد والان طموحنا زاد ونتمسك بالتتويج باللقب غدا خاصة وأنه على ملعبنا ووسط جماهيرنا" .
وأوضح رمضان صبحي: "الجماهير حافز قوي لإعطاء كل مالدينا ووجودهم يفرق معانا بدرجة كبيرة ولا نتعرض لضغط سلبي في وجودهم" .
وأفاد رمضان صبحي قائلا: "يبدو ان الجماهير تشعر بالمسئولية تجاه البطولة التي تقام على ملعبنا لذلك فضلوا التواجد في ستاد القاهرة أمام الكاميرون بدلا من الذهاب إلى برج العرب لحضور مباراة المنتخب الأول أمام كينيا ونشكرهم على حضورهم ونعدهم بحصد اللقب ان شاء الله".
وقال رمضان صبحي: "محمد صلاح أجرى اتصالا هاتفياً به امس للتهنئة على التأهل للاولمبياد والصعود للنهائي، والوقت حاليا ليس مناسب للحديث عن الثلاثي الكبار الذي سينضم للمنتخب في طوكيو 2020.. وعلينا أولا أن نعطي اللاعبين "الرجالة" الموجودة حاليا حقها واللاعبين المصابين الذين غادروا قبل البطولة وبعدها نتحدث عن من ينضم".
وأضاف رمضان صبحي: "اؤدي كل ما علي ورينيه فايلر مدرب الاهلي وشوقي غريب اضافوا لي الكثير واتمنى اكمل الموسم بنفس الطريقة ومحاولة التطور اكثر".
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