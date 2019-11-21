شكرا لقرائتكم ترتيبات دخول الجماهير إلى ستاد القاهرة لحضور نهائي إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر ، عن ترتيبات اليوم الختامى للبطولة غدا الجمعة، والذى يشهد مباراتىّ تحديد المركزين الثالث والرابع بين جنوب افريقيا وغانا فى الرابعة عصرا، ثم المباراة النهائية بين منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار.

وأعلنت اللجنة فتح أبواب ستاد القاهرة الذي سيشهد اليوم الختامي غدا الجمعة اعتبارا من الواحدة ظهرا، يغلق الاستاد أبوابه في السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساء.

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وتأمل اللجنة من جماهير الكرة الزاحفة نحو ستاد القاهرة الإلتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفي مقدمتها السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع FAN ID تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

وتدعو اللجنة المنظمة جماهير كرة القدم للإسهام في إنجاح هذا العرس الأفريقي والاستمتاع بفاعليات هذا اليوم الجميل وأن تنعم بكل عناصر الأمان التي من أجلها تم وضع هذه الترتيبات.