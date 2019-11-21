شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح له بعد التأهل للنهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد رمضان صبحي خلال المؤتمر الصحفى لمباراة كوت ديفوار، عن سر غياب تهنئة محمد صلاح للمنتخب الاولمبى حتى الان قائلا: "محمد صلاح حدثنى هاتفياً وطلب منى نقل تهنئته لكل اللاعبين على انجاز الصعود للاولمبياد وبالفعل أبلغت اللاعبين" .

Advertisements

ويستعد منتخب مصر الاولمبى لمواجهة نظيره كوت ديفوار، والمقرر لاقامتها الثامنة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد أن ضمنا المنتخبان الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 .

وبات المنتخب الأولمبي على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له إحراز المركز الثالث في النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال ثم خرج من الدور الأول في ظهوره الثاني بالسنغال عام 2015.