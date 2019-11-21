شكرا لقرائتكم لاعب جنوب إفريقيا: شكرا لمصر.. ونتعافى من ثلاثية الفراعنة للصعود لطوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع ماليبي في المؤتمر الصحفي، أن مصر فريق جيد واستغلوا فرصهم، كانت مباراة عادلة ونتمنى لمصر حظا وفيرا في النهائي أمام كوت ديفوار.
وشدد تريشوس على أنه مباراة مصر كانت تجربة رائعة ان نلعب تحت هذا العدد الجماهير، في أول 5 دقائق كان البعض يرتعش من الضغط الجماهيري، أشكر شعب مصر، من الجميل أن يحدث ويحضر هذا العدد من الجمهور، فهو لا يحدث في كل البلاد، كانت تجربة رائعة لنا.
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