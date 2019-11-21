شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: فرحة تأهلنا لـ "طوكيو 2020" لن تمنعنا من حصد لقب كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رمضان صبحي خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن قبل مباراة مصر وكوت ديفوار فى نهائى المنافسات، أن المنتخب سيلعب غدا على لقب البطولة، قائلا: " مبسوطين أننا فرحنا الناس.. ولن يكون هناك أى تهاون فى مباراة الغد.. فى ظل أداء أفضل ما لديهم.. فالوصول للاولمبياد لايعنى التهاون أمام كوت ديفوار.
وأضاف رمضان صبحي، أن الجماهير لم تحضر مباراة المنتخب الأول مع كينيا ، لكن حرصت على مباراة غانا لأننا نلعب على بطولة والاجواء مختلفة لذلك نشكرهم على حضورهم ، فالجمهور يمنحنا حافز قوى، ووجودهم يصنع الفارق معنا.
الجدير بالذكر أن مصر تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الوصول إلى نهائى أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ومن المقرر أن يلتقى غداً مع جنوب أفريقيا على لقب البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي: فرحة تأهلنا لـ "طوكيو 2020" لن تمنعنا من حصد لقب كأس الأمم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.