شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: فرحة تأهلنا لـ "طوكيو 2020" لن تمنعنا من حصد لقب كأس الأمم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رمضان صبحي قائد المنتخب الاولمبى، أن هناك حالة من السعادة تسيطر على لاعبى المنتخب بعد التأهل لاولمبياد طوكيو 2020، والوصول إلى نهائى كأس الامم الافريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر، حيث أن اللعب على النهائى كان الهدف الذى يسعون إليه، وليس الاكتفاء بالمركز الثالث أوالرابع، وهذا ما حدث بالفعل .

وأكد رمضان صبحي خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن قبل مباراة مصر وكوت ديفوار فى نهائى المنافسات، أن المنتخب سيلعب غدا على لقب البطولة، قائلا: " مبسوطين أننا فرحنا الناس.. ولن يكون هناك أى تهاون فى مباراة الغد.. فى ظل أداء أفضل ما لديهم.. فالوصول للاولمبياد لايعنى التهاون أمام كوت ديفوار.

وأضاف رمضان صبحي، أن الجماهير لم تحضر مباراة المنتخب الأول مع كينيا ، لكن حرصت على مباراة غانا لأننا نلعب على بطولة والاجواء مختلفة لذلك نشكرهم على حضورهم ، فالجمهور يمنحنا حافز قوى، ووجودهم يصنع الفارق معنا.

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الجدير بالذكر أن مصر تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الوصول إلى نهائى أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، ومن المقرر أن يلتقى غداً مع جنوب أفريقيا على لقب البطولة.