شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الترجي يوم 14 فبراير في قطر بالسوبر الإفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قرر إقامة مباراة كأس السوبر التي تجمع الزمالك مع الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تقام فيها مباراة كأس السوبر الافريقي في العاصمة القطرية "الدوحة"، عندما توج الرجاء البيضاوي المغربي بطلاً للنسخة الماضية من المسابقة على حساب الترجي التونسي.

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وتوج الترجي التونسي بطلاً لمسابقة دوري ابطال افريقيا 2019 على حساب الوداد البيضاوي المغربي فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي.