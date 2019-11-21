شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس بدوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم رواندى لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا. ويستهل الزمالك مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة مازيمبى الكونغولى يوم 30 نوفمبر الجارى ثم مواجهة أول أغسطس الأنجولى يوم 7 ديسمبر المقبل. وتضم مجموعة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا كلا من مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى وأول أغسطس الأنجولى. ويضم الطاقم الرواندى الخاص بمباراة الزمالك وأول أغسطس كلا من: لويس هاكيزيمانا حكم ساحة، أمبرويسى هاكيزيمانا مساعد أول وديدون موتوى مساعد ثانى، صامويل ويكوندا حكم رابع".

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