شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس بدوري الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الطاقم الرواندى الخاص بمباراة الزمالك وأول أغسطس كلا من: لويس هاكيزيمانا حكم ساحة، أمبرويسى هاكيزيمانا مساعد أول وديدون موتوى مساعد ثانى، صامويل ويكوندا حكم رابع".
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