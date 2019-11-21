شكرا لقرائتكم الأهلي: أجايي يخضع لبرنامج تأهيلي حتى يكون جاهزاً لمباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر، يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي؛ للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، حتى يكون جاهزا للمشاركة في مباراة الجونة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

قال الجهاز الطبي أن أجايي يؤدي جلسات في الجيم ؛ للتعافي من الإصابة ، وهناك محاولات مستمرة لتجهيزه بشكل تام ووضعه تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي سيحدد قرار الاستعانة به من عدمه في اللقاء المقبل وفقا لجاهزية اللاعب الفنية.

يذكر أن أجايي تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في المباراة الودية امام فريق الاتصالات، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو من ضربة جزاء.