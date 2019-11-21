شكرا لقرائتكم الأهلي: أجايي يخضع لبرنامج تأهيلي حتى يكون جاهزاً لمباراة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن أجايي تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في المباراة الودية امام فريق الاتصالات، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو من ضربة جزاء.
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