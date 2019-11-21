شكرا لقرائتكم شوقى غريب: مش متابع وسائل الإعلام خلال البطولة بنسبة 90 %... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبى، أن وجود الفراعنة في نهائي بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، أمر نعتز به لأن علم بلدنا سيرتفع فى هذا اللقاء.

وأضاف شوقي غريب فى المؤتمر الصحفى قبل مواجهة كوت ديفوار غدا فى النهائى: "أهنئ كوت ديفوار على الوصول للنهائي.. الفريقان وصلا النهائي عن استحقاق.. وأتمنى أن تكون مباراة الغد ممتعة للجمهور".

Advertisements

وأكد شوقي غريب قائلا: "اللي بيفرح هما أصحاب المركز الأول والثالث لأنهم بيكونوا حققوا حاجة جديدة إنما المركز الثاني بيطلع يستلم الميداليات وهو زعلان لأنه خسر النهائي".

وأفاد شوقي غريب قائلا: "النقد الذى نتعرض له وضع صحي ويحق لأى أحد أن يقول ويتكلم.. وأنا بنسبة 90% مش متابع وسائل الاعلام خلال البطولة.. لكن لما بتصادف اني أشوف حاجة فيها انتقاد لو فني بأستفيد منه لو مش فني مش بهتم به"، مستكملا: " أشكر كل اللى كان بينتقد واللي كان بيتكلم بإيجابية .. وكل واحد بيقول من حقه يقول كل حاجة".