شكرا لقرائتكم راحة سلبية لمصر للمقاصة عقب انتهاء معسكر الإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة لاعبيه راحة سلبية اليوم الخميس، من التدريبات وذلك بعد انتهاء معسكر الفريق بالإسماعيلية وعودته للقاهرة أمس، حيث تعادل الفريق في اخر ودياته بالمعسكر مع الاسماعيلي .

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، إن الفريق يستأنف تدريباته غدا الجمعة بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي استعدادا للقاء حرس الحدود المقرر اقامته يوم الثلاثاء المقبل بالأسبوع السادس بالدوري .

وأكد هويدي بمعسكر الإسماعيلية والروح العالية للاعبين وحرص الجهاز الفني علي تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال فترة توقف الدوري الطويلة.

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وكان المقاصة قد دخل معسكر مغلق بالإسماعيلية الاسبوع الماضي خلال فترة توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة افريقيا تحت 23 عاما ، ومشاركة المنتخب الاول في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية التي ستقام بالكاميرون .

وخاض المقاصة مباراتين وديتين خلال المعسكر، وخسر امام بنتيجة 3/2 وتعادل مع الإسماعيلي 1/1.