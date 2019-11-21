شكرا لقرائتكم "كاف" يوافق على إلغاء التعاقد مع شركة حقوق المباريات الفرنسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال معاذ حجى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، في وقت سابق أن فسخ التعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية الناقل الحصرى لبطولات الاتحاد الأفريقى تلفزيونياً جاء بسبب مصر .
وأضاف معاذ حجى لـ"الخليج 365"، إن قرار فسخ العقد جاء تنفيذاً لـ "العدالة المصرية"، ولم يكن لدينا أى خيار وسيكون هناك مزيد من التفاصيل بخصوص هذا الأمر من الكاف فى بيان رسمى.
الجدير بالذكر أن شركة لاجاردير أعلنت أن الكاف أخطرهم بفسخ العقد قبل أيام على ضربة بداية أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
وكانت شركة لاجاردير احتكرت بطولات الكاف منذ 2008 بعقود ممتدة حتى 2028 وهو ما وجدته المحكمة الاقتصادية المصرية مخالفاً.
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