شكرا لقرائتكم مروان محسن جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق لمباراة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف الجهاز الطبي أن مروان محسن كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة، وخضع لتدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران الفريق الجماعي أمس الأربعاء، على أن يتواجد بشكل طبيعي في تدريبات الكرة غدا الجمعة.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.