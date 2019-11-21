شكرا لقرائتكم مروان محسن جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف الجهاز الطبي أن مروان محسن كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة، وخضع لتدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران الفريق الجماعي أمس الأربعاء، على أن يتواجد بشكل طبيعي في تدريبات الكرة غدا الجمعة.
ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.
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