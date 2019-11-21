شكرا لقرائتكم الكاف يخطر الزمالك بطاقم حكام مباراة مازيمبى بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إخطاراً لنادي الزمالك، يتضمن أسماء طاقم الحكام الذى سيدير مباراة الفريق الأبيض أمام مازيمبى الكونغولى، المقرر اقامتها 30 نوفمبر الجارى، وذلك فى أول جولات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا. وجاءت أسماء طاقم الحكام كالتالى:"الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستان حكماً للساحة، التشادى عيسى يايا مساعد أول، والجابونى مارليس بوريس، مساعد ثانى، الجابونى بيير أتشو حكما رابعا". جدير بالذكر أن الحكم الجابونى إريك كاستان، أدار مباراة مصر وجنوب إفريقيا بدور الـ 16 فى أمم إفريقيا للكبار التى شهدت خروج الفراعنة من البطولة وبذلك يضم طاقم الحكام الخاص باللقاء 3 حكام من الجابون وحكما من تشاد .

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