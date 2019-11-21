شكرا لقرائتكم كبار الأهلي ينتظمون في المران الجماعي غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخاض عاشور وإكرامي وسليمان تدريبات خفيفة في الجيم، ولم يشاركوا في تدريبات الكرة وفقًا للبرنامج الاستشفائي الذي نفذه الثلاثي أمس في مران الفريق.
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