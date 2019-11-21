شكرا لقرائتكم كبار الأهلي ينتظمون في المران الجماعي غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم ثلاثي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان في التدريبات الجماعية للفريق غدا الجمعة، بعدما اكتفى الثلاثي بخوض تدريبات استشفائية خفيفة على هامش مران الفريق الجماعي مساء أمس الأربعاء.

وخاض عاشور وإكرامي وسليمان تدريبات خفيفة في الجيم، ولم يشاركوا في تدريبات الكرة وفقًا للبرنامج الاستشفائي الذي نفذه الثلاثي أمس في مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب الأخير في إطار منافسات الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدًا الجمعة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس.