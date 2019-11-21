شكرا لقرائتكم ستاد الإسكندرية يوافق على استضافة مباريات المصري بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ياتى ذلك بعد اغلاق ستاد برج العرب لمدة ثلاثة شهور للصيانة ورفض مسئولى ستاد الإسماعيلية استضافة مباريات المصرى بالبطولة الأفريقية بالإضافة لرفض مسئولى ستاد السويس الجديد استضافة المباريات بحضور جماهيرى . ويستعد المصرى لمواجهة بطل موريتانيا فى لاول من دبسمبر المقبل فى أولى مباريات الفريق بدور المجموعات للكونفيدرالية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط .

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