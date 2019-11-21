"فيه21 راجل بالمنتخب"..رمضان عن الاستعانة بصلاح في الأولمبياد: سابق لأوانه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي إن الحديث حول الاستعانة بمحمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020 سابق لأوانه طالباً من وسائل الإعلام التحدث عن انجاز التأهل ودور القائمة الحالية في هذه الإنجاز.

وتأهل منتخب مصر إلي أولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على منتخب جنوب أفريقيا ليواجه نظيره الإيفواري في المباراة النهائية التي تقام في الثامنة من مساء غد الجمعة.

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وأضاف رمضان صبحي فى المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الخميس إن شوقي غريب المدير الفني هو صاحب القرار في تحديد الاسماء الثلاثة التي يرغب فى الحصول على خدمتها.

ويحق للمنتخب الأوليمبي ضم ثلاثة لاعبين (فوق السن) حسب اللوائح للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وكان هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي قد ضم أحمد فتحي وعماد متعب ومحمد أبو تريكة للمشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن 2012.