بي إن: قطر تستضيف السوبر الأفريقي 14 فبراير المقبل.. والزمالك يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري ومحمد همام:

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية، عن موعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي والتي ستقام بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" على صفحتها "تويتر"، فإن من المقرر أن تقام مباراة السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية "الدوحة" وتحديدًا في الرابع عشر من فبراير المقبل.

من جانبه، تواصل "يلا كورة" مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث أكد أن ناديه لم يتلق أي خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يحدد فيه موعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي.

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وأضاف نجل رئيس الزمالك :"لم نخطر بمكان وموعد السوبر الأفريقي حتى هذه اللحظة".

وتابع :"ننتظر إعلان رسمي من كاف أو إرسال خطاب لنا بتحديد الملعب والموعد".

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور أعلن في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية عن عدم رغبته في لعب السوبر الأفريقي في قطر.

جدير بالذكر أن الزمالك توّج بالكونفدرالية الأفريقية خلال نسختها الماضية على حساب نهضة البركان المغربي، في المقابل استطاع الترجي التونسي أن يحقق دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.