"موقفه غير واضح".. مصدر بالزمالك يوضح موقف ساسي من مواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن موقف لاعب الفريق الدولي التونسي فرجاني ساسي من مباراة مازيمبي الكونغولي غير واضحة حتى الآن.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس :"اللاعب أبلغ النادي بأنه يعاني من شد بسيط في العضلة الضامة".

وتابع :"موقف اللاعب من مباراة مازيمبي غير واضحة حتى الآن، لكن المؤشرات بأن اللاعب سيغيب لعشرة أيام".

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وأنهى :"اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية فور عودته للقاهرة حيث من المقرر أن يتحدد موقفه اليوم أو غدًا فور وصوله".

وكان ساسي أصيب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا الاستوائية في إطار تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر لها بالكاميرون 2021.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لاستنئاف مسابقتي الدوري بمواجهة الإثنين، ثم خوض أولى مبارياته الأفريقية بدور المجموعات بمواجهة مازيمبي الكونغولي أواخر الشهر الجاري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا مع الثلاثي مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.