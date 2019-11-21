"عكس المتوقع".. محمد يوسف ينتقد حسام البدري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث محمد يوسف المدرب العام السابق بفريق الكرة بالنادي الأهلي، على بداية المنتخب المصري مع المدير الفني الجديد حسام البدري.

يوسف قال في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "بداية البدري مع المنتخب عكس المتوقع، الجهاز الحالي أقحم نفسه في الأزمات سواء حول أزمة الشارة أو لاعبي بيراميدز".

وتابع: "مباراتا بتسوانا وليبيريا الوديتان لم تحققا الهدف للمنتخب المصري، لكن في النهاية أثق في حسام البدري فهو قادر على إعادة الهدوء مجددًا، وأمامه فرصة لمتابعة الدوري خلال الشهور المقبلة".

وواصل يوسف حديثه على الجهاز الفني للمنتخب: "محمد بركات قادر على احتواء أزمات المنتخب، فهو يعرف عمله جيدًا".

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وأنهى يوسف تصريحاته: "على الجهاز الحالي التخطيط للوصول لكأس العالم في النسخة المقبلة، والاستعانة بلاعبي المنتخب الأولمبي".

وتولى حسام البدري قيادة المنتخب المصري خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري والذي أقيل من منصبه عقب الخروج مبكرًا من كأس الأمم الأفريقية بالنسخة الماضية على يد جنوب أفريقيا.

المنتخب المصري تحت ولاية البدري لم يحقق أي انتصار رسمي حتى الآن بعد التعادل أمام كينيا (1-1) ثم التعادل مجددًا أمام جزر القمر بدون أهداف ضمن تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد نقطتين، ويتصدر منتخب جزر القمر الترتيب برصيد أربع نقاط.