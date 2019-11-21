"الحفل ينطلق 6:30".. الكشف عن ترتيبات ختام بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

تختتم غدًا الجمعة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، ومن المقرر أن تقام مباراتين على ملعب ستاد القاهرة.

في تمام الرابعة والنصف عصرًا سيلتقي منتخبي غانا وجنوب أفريقيا للمنافسة على المركز الثالث، بينما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره ساحل العاج في تمام الثامنة مساءً.

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وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فقد تم الاتفاق على فتح أبواب ستاد القاهرة اعتبارا من الواحدة ظهرا، على أن تغلق الأبواب في تمام السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساء.

وتناشد اللجنة المنظمة، جماهير الكرة التي تنوي حضور حفل الختام الإلتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفي مقدمتها السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع FAN ID تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

كما تدعو اللجنة المنظمة، الجماهير للإسهام في إنجاح هذا العرس الأفريقي والاستمتاع بفاعليات هذا اليوم الجميل وأن تنعم بكل عناصر الأمان التي من أجلها تم وضع هذه الترتيبات.