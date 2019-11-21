"عليهم الحذر".. مدرب كوت ديفوار يوجه رسالة للمنتخب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، أن فريقه قادر على مواجهة المنتخب المصري وسط جماهيره، لافتًا إلى أن لاعبيه إذا استطاعوا أن يقدموا مجهودًا أكبر من المنافس سنحقق الفوز.

وأضاف المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس: "نعلم قوة المنتخب المصري سواء الخط الدفاعي أو الهجومي، ونعلم أنهم حققوا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مباريات البطولة".

وتابع: "رغم قوة المنتخب المصري لكن عليهم الحذر مننا، هدفي تحقيق البطولة وأسير على خطى والدي وأخي اللذين حققا هذا اللقب من قبل".

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وكان المنتخب الإيفواري قد استطاع الوصول للمباراة النهائية عقب تغلبه على منتخب غانا بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة (2-2).

في المقابل، حجز المنتخب المصري بطاقة العبور للمباراة النهائية بفوز ساحق تحقق على حساب منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد في مباراة أجريت مساء الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي ستجمع بين مصر وكوت ديفوار غدًا الجمعة على ملعب "ستاد القاهرة".

جدير بالذكر أن منتخبي مصر وكوت ديفوار حجزا أول مقعدين للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بعد وصولهما للمباراة النهائية، بينما يتبقى مقعد وحيد حيث ينافس كل من جنوب أفريقيا وغانا على البطاقة الأخيرة للمشاركة في الأولمبياد.