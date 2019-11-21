الأهلي يمنح لاعبيه راحة سلبية قبل مواجهة الجونة

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، في إطار البرنامج الذي وضعه السويسري رينيه

فايلر المدير الفني لتجهيز اللاعبين.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل،

في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ثم السفر مباشرة إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.