ثلاثي الأهلي ينتظم في تدريبات الفريق

انتظم حسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق غدا الجمعة، بعدما اكتفى الثلاثي بخوض تدريبات استشفائية خفيفة على هامشمران الفريق الجماعي مساء أمس الأربعاء.
وأدى عاشور وإكرامي وسليمان تدريبات خفيفة في الجيم، ولم يشاركوا في تدريبات الكرة وفقًا للبرنامج الاستشفائيالذي نفذه الثلاثي أمس في مران الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب الأخير في إطار منافسات الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدًا الجمعة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس.
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