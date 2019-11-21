الأهلي يعلن جاهزية مروان محسن لمواجهة الجونة

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية مروان محسن مهاجم الفريق لمباراة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوريالممتاز.
وأضاف أن اللاعب كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة، وخضع لتدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران الفريقالجماعي أمس الأربعاء، على أن يتواجد بشكل طبيعي في تدريبات الكرة غدا الجمعة.
ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.
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