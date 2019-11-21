ترتيبات اليوم الختامي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، ترتيبات اليوم الختامي للبطولة التي تستضيفها مصر حاليًا، والتي تنتهي يوم غد الجمعة، بالنهائي بين مصر وكوت ديفوار، ومباراة تحديد المركز الثالث بين غانا وجنوب أفريقيا.

وتقرر فتح أبواب ستاد القاهرة الذي سيشهد اليوم الختامي للبطولة، اعتبارا من الواحدة ظهرا

يغلق الاستاد ابوابه في السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساء تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الرابعة عصرًا.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في الثامنة مساءً تأمل اللجنة من جماهير الكرة الزاحفة نحو ستاد القاهرة

الإلتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع FAN ID تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

تدعو اللجنة المنظمة جماهير كرة القدم للإسهام في إنجاح هذا العرس الأفريقي والاستمتاع بفاعليات هذا اليوم الجميل وأن تنعم بكل عناصر الأمان التي من أجلها تم وضع هذه الترتيبات.