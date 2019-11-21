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تعديل أرقام قميصي أبو الفتوح وعبد الرحمن مجدي في أولمبياد طوكيو

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تقرر تعديل ارقام قميصي عبد الرحمن مجدي وأحمد أبو الفتوح لاعبي المنتخب الاولمبي خلال المشاركة في أوليمبياد طوكيو.

تنص اللوائح على أن تضم قائمة كل فريق 18 لاعبا على أن برتدوا قمصان بأرقام من 1 الى 18.

نجح المنتخب الأولمبي في الصعود لأوليمبياد طوكيو بعد الفوز على جنوب افريقيا 3 / 0 في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

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