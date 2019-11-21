مهند مجدي رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الاول لكرة القدم المتوجهة إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر في أولى موجهات دور المجموعات لبطولة أفريقيا. الجاري استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر في أولى موجهات دور المجموعات لبطولة أفريقيا. وحرص الدكتور مهند مجدي على الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بسفر البعثة من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة. ومن المقرر أن تستقل بعثة الأهلي الطائرة من مطار الجونة إلى تونس مباشرة، عقب انتهاء مباراة الفريق مع الجونة.

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