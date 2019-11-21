رياضة | مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو نادي مانشستر سيتي، لضم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لترميم دفاع الفريق في الموسم القادم.

وذكرت صحيفة ’’فوت ميركاتو’’، أن السيتي يسعى بقوة لضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب فريق نابولي الإيطالي، والذي يعد هدفا لعملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كوليبالي يعاني هذا الموسم مع نابولي، مما يجعل أيامه الأخيرة معدودة في فريق الجنوب الإيطالي.

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ويعد كوليبالي، واحدا من أفضل المدافعين في العالم، وهو هدف لعمالقة أوروبا الريال والبارسا والبايرن والسيتي، ويرتبط بعد ممتد مع نابولي حتى عام 2023.

وأكملت الصحيفة، أن هناك رغبة من الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز في ضم النجم السنغالي، وذلك بعدما تعرض الثنائي جون ستونز وإيميريك لابورت للإصابة وعدم ظهور الأرجنتيني أوتاميندي بصورة جيدة.

واختتمت الصحيفة، أن رئيس نادي نابولي سيرحب برحيل اللاعب خلال الصيف المقبل حال حصوله على 75 مليون يورو.