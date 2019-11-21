رياضة | لاعب جنوب إفريقيا: نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جنوب إفريقيا: نتمنى التوفيق لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"نتعافي من الخسارة أمام مصر، ونحن على الطريق الصحيح للاستعداد لمباراة الغد لحجز تذكرة العبور إلى طوكيو، نحن نأمل أن نفوز على غانا والتأهل للأولمبياد.



ويلتقى منتخبا جنوب إفريقيا وغانا غدا على ستاد القاهرة الدولي لحجز البطاقة الثالثة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. ويلتقى منتخبا جنوب إفريقيا وغانا غدا على ستاد القاهرة الدولي لحجز البطاقة الثالثة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وتابع ماليبي في المؤتمر الصحفي: "مصر فريق جيد واستغلوا فرصهم، كانت مباراة عادلة ونتمنى لمصر حظا وفيرا في النهائي أمام كوت ديفوار". وشدد تريشوس على أنه مباراة مصر كانت تجربة رائعة ان نلعب تحت هذا العدد الجماهير، في أول 5 دقائق كان البعض يرتعش من الضغط الجماهيري، أشكر شعب مصر، من الجميل أن يحدث ويحضر هذا العدد من الجمهور، فهو لا يحدث في كل البلاد، كانت تجربة رائعة لنا.

أكد تريشوس ماليبي لاعب جنوب إفريقيا الأولمبي، أن مواجهة غانا ستكون مباراة كبيرة بالنسبة لهم قائلًا: