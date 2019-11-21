رياضة | حسين الشحات يعتذر للجماهير المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين الشحات يعتذر للجماهير المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بإعتذارًا للجماهير المصرية عقب البداية المخيبة للفراعنة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون 2021.

وأكد الشحات في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت"، على أن هناك عوامل تسببت في البداية المخفقة، أبرزها الإصابات التي ضربت الفريق قبل الانطلاقة الأولى.

وأضاف الشحات، " المنتخب واجه ظروفًا صعبة للغاية خاصةً عدد الاصابات التى ضربت الفريق خلال المعسكر، بالاضافة إلى عدم الانسجام بين اللاعبين".

وواصل الشحات، " الجميع داخل المنتخب الوطني يعلم حجم المسؤولية الموقعة عليه، وأن هناك حالة من الغضب بين اللاعبين لعدم الظهور بالمستوى المطلوب".

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واختتم نجم الأهلي، " نعد الجماهير المصرية بتحسن الأداء، والعودة إلى نغمة الانتصار مرة أخرى، وسيكون الهدف الأساسي هو الفوز على توجو فى الجولة الثالثة، لركب صدارة الترتيب وتعزيز الفرص بالوصول للنهائيات".

ويلعب منتخب الفراعنة، ضمن منافسات المجموعة السابعة والتي تضم كل من "توجو وجزر القمر وكينيا"، والمؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وحقق المنتخب الوطني بداية سيئة في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، بعدما حصد نقطتين فقط ببداية المباريات، حيث تعادل أمام المنتخب الكيني بهدف لكل فريق ببرج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى، قبل أن يتعادل سلبيا مع جزر القمر سلبيا بالجولة الثانية.

واحتل المنتخب الوطني، المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين خلف المنتخب الكيني صاحب نفس الرصيد بالمركز الثاني، وجزر القمر صاحبة الصدارة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد المنتخب التوجولي بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.