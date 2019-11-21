رياضة | عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحديد موعد السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وحدد الكاف يوم 14 فبراير 2020 كموعدا لإقامة اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة.

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وكانت النسخة الماضية من البطولة، قد أقيمت بين الترجي التونسي بطل دوري الأبطال، والرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة وانتهت بفوز الفريق المغربي 1-2.

وحافظ الترجي التونسي على لقب دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي، بينما نجح الزمالك في الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.