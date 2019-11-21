رياضة | أحمد الهواري يفجر مفاجأة نارية بشأن مستقبل رمضان صبحي ومصطفى محمد مع القطبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الهواري يفجر مفاجأة نارية بشأن مستقبل رمضان صبحي ومصطفى محمد مع القطبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الناقد الرياضي أحمد الهواري عن موقف رمضان صبحي من الاستمرار في النادي الأهلي بعد تألقه الكبير واللافت للنظر في بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عاما.



وقال الهواري خلال ظهوره ببرنامج العبها صح على شاشة تايم سبورتس "رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي وهذا الموسم هو الأخير له وسيعود مجددا للاحتراف بعد تلقي اللاعب عدة عروض بجانب رغبته في العودة للاحتراف".



وتطرق الهواري للحديث عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأوليمبي حيث أشار إلى أن اللاعب لديه رغبة هو الآخر في خوض تجربة احتراف وسيتحدث مع مسؤولي الزمالك حول ذلك بعدما تحدثت معه شركات تسويق أوروبية الأيام الأخيرة بعد تصدره قائمة هدافي البطولة.