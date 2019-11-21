رياضة | خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد عبد العاطي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر داخل الفريق الدجلاوي، أن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا في جس نبض دجلة، حول إمكانية التعاقد مع محمد عبدالعاطي لاعب الفريق خلال مطلع العام الجديد.

واستطلع الأهلي رأي نادي وادي دجلة في قيمة المبالغ المادية المطلوبة للتنازل عن خدمات عبدالعاطي، والذي قام بتجديد عقوده مع الغزلان الصفراء خلال الفترة الماضية.

ويرفض دجلة طلب الزمالك بالتعاقد مع اللاعب لعدم تحقيق شروطه المادية المطلوبة فيما أوقف مسؤولو القلعة البيضاء المفاوضات خلال الساعات الماضية".

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة بناءًا على طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خاصةً أن الفريق ينافس على أكثر من لقب أبرزهم الدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويعد دخول المارد الأحمر في خط مفاوضات التعاقد مع عبدالعاطي، ضربة قوية للزمالك الساعي للتوقيع مع اللاعب مع بداية العام الجديد.

وكان نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، أعلن عن توصله لاتفاق مع اللاعب وقام بتجديد تعاقده حتى عام 2022، خوفا من خضوعه لمفاوضات القطبين بالميركاتو الشتوي.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة الجونة يوم 25 من الشهر الحالي، على ملعب الأخير بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الخامسة لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم 29 من الشهر الجاري، على الملعب الأوليمبي في رادس، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية والتي تضم أيضا "بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".