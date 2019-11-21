رياضة | الكشف عن حقيقة زواج كريستيانو رونالدو في المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة زواج كريستيانو رونالدو في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إنجليزية، حقيقة زواج النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز في المغرب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، انه لاصحة للتقارير الصحفية التي تحدثت عن زواج رونالدو من جورجينا حتى الآن.

وتابعت مجلة "نوفيلا 2000" الإيطالية، أن مهاجم البيانكونيري، تزوج من جورجينا بشكل سري، وأقيم حفل الزفاف بالمغرب في أغسطس الماضي.

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وكانت صحيفة "توتو سبورت" قد تحدثت عن زواج رونالدو سرا قائلة: "كريستيانو رونالدو تزوج، قام بحفل زفاف سري في المغرب".

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن حفل الزفاف كان "سريا للغاية"، عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه بمدينة مراكش.

ونجح رونالدو في تسجيل 4 أهداف مع منتخب بلاده في أحر جولتين ليواصل تألقه الدولي مع بطل اليورو.