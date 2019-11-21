رياضة | مدرب كوت ديفوار: نحفظ دفاع وهجوم مصر وحضور الجماهير لصالحنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كوت ديفوار: نحفظ دفاع وهجوم مصر وحضور الجماهير لصالحنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سواليهو حايدرا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي عن ثقته في لاعبيه قبل مواجهة مصر غدا في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :""الدوافع قوية لخوض مباراة كبيرة في النهائي أمام مصر، ونريد ختام البطولة بشكل جيد ونحن جاهزون على المستويين البدني والذهني".

وتابع:" "الغيابات بالنسبة لي دوافع كبيرة بالنسبة للمجموعة المتواجدة، ولن يشعر أي أحد بأم منتخبنا غير مكتمل، اللاعبون المتواجدون يمتلكون خبرات كبيرة، ستكون مواجهة بين ١١ لاعبًا من مصر ومثلهم من كوت ديفوار على أرض الملعب".

وزاد: "خضنا ٥ مباريات في أسبوعين وهو مجهود بدني جبار، ومباراة الغد استعدينا ذهنيا ونفسيا بشكل أكبر من التجهيز البدني، وحضور الجماهير سيكون إيجابيا بالنسبة لنا لأننا نحب اللعب أمام الجماهير".

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وعن وجود ٨ مدربين محليين في البطولة قال المدرب الايفواري: "هناك العديد من العوامل التي تتحكم في تعيينات المدربين، وبالنسبة لهذا الفريق فهو واعد وقادر على تحقيق أمور رائعة في المستقبل، والظروف تختلف لفرق ٢٣ سنة عن المنتخبات الأولى لذلك نجد كل مدربي البطولة محليين."

وقال: "لا يمكن تجاهل قوة منتخب مصر دفاعيا وهجوميا وقدرتهم على صناعة الفارق ونحن نحترمهم بشكل كبير، لكننا أيضا سنكون مصدر قلق بالنسبة لهم.. نحن فريق جماعي وسنكون متحفزين لتقديم أداء يفوق كل التوقعات، وسنبذل مجهودا مضاعفا أمام اصحاب الملعب للفوز بالبطولة".

وأتم حديثه: "غياب مجموعة من اللاعبين عن البطولة الحالية جاء لأسباب خارجة عن إرادتهم، ولن يكون هناك إقصاء لأي لاعب في الأولمبياد، ومن سيكون جاهزا وقتها سينضم للمنتخب".