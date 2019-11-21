رياضة | نجم كوت ديفوار: مواجهة منتخب مصر معقدة وسلاحنا التركيز للفوز بلقب أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم كوت ديفوار: مواجهة منتخب مصر معقدة وسلاحنا التركيز للفوز بلقب أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إسماعيل ديالو لاعب منتخب كوت ديفوار الأولمبي، إن فريقه سيحاول الظهور بشكل جيد أمام منتخب مصر في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والمقرر لها مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاق ديالو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن هذه النوعية من المباريات ستكون مهمة وحافزا لنا، مباراة النهائي أمام البلد المنظم لن تمثل أي ضغط علينا بل الضغط سيكون على المنتخب المصري.

وتابع لاعب كوت ديفوار: "الحمدلله تأهلنا للأولمبياد، وسنلعب مباراة النهائي مثل أي مباراة وسنري ماذا سيحدث في النهائي".

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وأوضح ديالو أن فريقه تأهل للأولمبياد بالفعل ولكن سنلعب النهائي بكل جدية، لأننا لا نبحث عن لقب شخصي بل نرغب في أن نجعل الشعب فخورا بنا، "هنقطع نفسنا في الملعب علشان شعبنا يبقي فخور بنا".

وأضاف أنهم سيخوضون النهائي أمام البلد المنظم وطبيعي أن يكون الاستاد ممتلئا، سنكون 11 لاعباً أمام 11 لاعباً لعبنا من قبل مباريات بحضور جماهيري كبير، وأنا خضت من قبل 3 بطولات بهذا الشكل، كما قلت المباراة ستكون 11 لاعباً أمام 11 لاعباً، سنري ما سيحدث في الملعب.

واختتم ديالو تصريحاته بالقول: "المباراة ستكون معقدة جدا، مصر دولة قوية جدا في كرة القدم، لازم نركز ونعمل كل حاجة في الملعب، مجهودنا هو الذي سيحدد وصولنا ومكسبنا من عدمه، سلاحنا بكره سيكون التركيز والمجهود، "هنحارب عشان نكسب البطولة".

