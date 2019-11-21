شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدخل قائمة «الـ100 الأفضل في العالم» لـESPN: مقارنته بـ«ميسي» لا مفر منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت شبكة ESPN العالمية الرياضية النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمتها لأفضل 100 لاعب ومدرب في العالم لعام 2019، فيما وضعته في مركز متقدم في قائمة المهاجمين الأفضل.

ووزعت ESPN اللاعبين الـ 100 تحت التصنيفات التالية: حارس مرمى، ظهير أيمن، قلب دفاع، ظهير أيسر، وسط محوري، وسط مهاجم، جناح، مهاجم، رأس حربة، مدرب، على أن يتضمن كل من تلك التصنيفات 10 لاعبين أو مدربين يتم ترتيبهم حسب الأفضلية.

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ووضعت الشبكة الرياضية الشهيرة «صلاح» ضمن تصنيف المهاجمين، ليتنافس مع كل من ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، وروبيرتو فيرمينو، وأنطوان جريزمان، وبيير-إيمريك أوباميانج، ونيمار، وجواو فيليكس، ودوسان تاديتش.

واحتل هذا التصنيف قائد برشلونة «ميسي» فيما أتى منافسه اللدود «رونالدو» في المركز الثاني وحل «مبابي» ثالثًا متفوقًا على «صلاح» الذي حصل على المركز الرابع فوق زميله «فيرمينو» صاحب المركز الخامس.

وبررت ESPN اختيارها للاعب المصري قائلة: «كنا نعلم أن صلاح يمتلك الموهبة، ولكن انتقاله لليفربول كان هو ما أخرج أفضل ما لديه، وهو مستمر في التألق كذلك. أهدافه الـ 44 الغير عادية في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018 جعلت بعض النقاد يقولون إنه (يعاني) في 2018-2019 رغم إلهام فريقه للفوز بدوري الأبطال، مسجلًا 27 هدفًا في جميع المسابقات ليحصل على نصيبه من الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي (شاركه مع ساديو ماني وأوباميانج). تكوينه الجسماني وسرعته وسيطرته على الكرة وطريقة لعبه تجعل مقارنته بميسي لا مفر منها، ولكن مع صلاح، لا تبدو خارج سياقها».