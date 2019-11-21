شكرا لقرائتكم كيف يفكر شوقى غريب قبل اختيار الثلاثة الكبار لأولمبياد طوكيو؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أن حسم مسألة انضمام لاعبين ثلاثة كبار للمنتخب فى أولمبياد طوكيو 2020 من عدمه سيتم فى شهر يونيو المقبل، خاصة أنه يتبقى 7 شهور على انطلاق البطولة.

قال شوقى غريب لـ"الخليج 365"، إنه مازال هناك فترة زمنية طويلة تفصلنا عن البطولة وخلالها ربما تتغير أمور كثيرة ولا أحد يعلم ما قد يحدث خلالها.

تابع شوقى غريب أن القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو تضم 18 لاعبا فقط، وهو أمر محزن لنا لأننا نرغب فى تواجد كل اللاعبين أصحاب الإنجاز، ولكن فى النهاية لا يمكن أن نقول إلا أن الظروف هى التى ستحدد من سينضم للقائمة.

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وشدد المدير الفنى للفراعنة على أن الأولوية فى الاختيار ستكون للاعبين الحاليين، لأنهم أصحاب الإنجاز ومن حقهم نيل ثمار تعبهم.