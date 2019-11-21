شكرا لقرائتكم محمد محمود يدخل مرحلة جديدة فى علاج الصليبى.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد محمود لاعب النادي الأهلي، مرحلة جديدة من مراحل التأهيل بعد إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي قبل نحو ثلاثة أسابيع للمرة الثانية.

ويخضع نجم الأهلى لبرنامج تأهيلي حدده له الخبير الألماني، الذى أجرى جراحة الصليبي له للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وصرف محمد محمود 30 ألف يورو أى ما يعادل 500 ألف جنيه مصرى مؤخراً تمثل تكاليف إجراء الجراحة والتأهيل في ألمانيا مؤخراً، في الوقت، الذي يحصل اللاعب بشكل دوري علي التقارير الخاصة بعلاجه والتي تصله من طبيبه المعالج في ألمانيا.

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ومن المقرر أن يعود محمد محمود بعد 9 أشهر من تاريخ اجرائه الجراحة، وهو الموعد المُحدد على مستوى العالم للعودة بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي لتجنب تكرار الإصابة في نفس المكان.