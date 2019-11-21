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ريولو: بوتشيتينو يمكن أن يعود الى باريس

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الخميس 21 نوفمبر 2019

يعتقد الناقد الرياضي الفرنسي، دانييل ريولو، أن مدرب فريق ​توتنهام​ المقال، ​ماوريسيو بوتشيتينو​، سيكون مرشحًا للوظيفة في ​باريس سان جيرمان​.

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ويتم ربط المدرب الارجنتيني مع ​بايرن ميونيخ​ أيضا.

لكن ريولو صرح لـ RMC: "إذا لم تسر الأمور على ما يرام مع ​توماس توخيل​ هذا العام وإذا لم يكن هناك تقدم، فمن الواضح أن بوتشيتينو سيصبح مرشحًا للحلول محله.

وتابع: "لأنه بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أنه أحد طموحاته وأراد دومًا العودة إلى باريس سان جيرمان، وقد قال ذلك وكرره عدة مرات. وبعد ذلك، في نهاية الموسم المقبل، هناك بايرن ميونيخ أيضًا".

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