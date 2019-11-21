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شكرا لقرائتكم خبر عن غريميو سيجني المزيد من الاموال من برشلونة والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
كشفت التقارير البرازيلية ان لاعب فريق برشلونة الجديد ارثر قد إستفاد منه ناديه الاسبق غريميو من الناحية المالية من خلال بنود إضافية في عقده.
وحسب التقارير ان العقد كان يضمن لغريميو الحصول على مليون يورو في حال خاض ارثر 10 مباريات مع برشلونة في موسمه الأول، ومليون يورو آخر في حال فاز بالدوري الإسباني
وهكذا قد حصّل الفريق هذه المبالغ كون الشروط قد تحققت.
يُذكر ان غريميو البرازيلي قد باع ارثر الى برشلونة في 2018 وعقدع يمتد الى عام 2024.
ويتبقى بندين في العقد، الأول يتعلق بالفوز بدوري الأبطال الاوروبي والبند الثاني المتعلق بتجديد العقد، وفي حال تحقق هذين البندين سيحصل غريميو على المزيد من الأموال.
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