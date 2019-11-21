تعرف على شكل ملحق التأهل لـ يورو 2020

الخميس 21 نوفمبر 2019

أسدل الستار عن الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، أول أمس الثلاثاء، عن المنتخبات العشرين الذين ضمنوا التواجد في يورو 2020.



المنتخبات المتأهلة لكأس الأمم الأوروبية

حيث تأهل كلاً من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا والبرتغال والدنمارك وويلز والسويد وكرواتيا وبلجيكا والتشيك والنمسا وروسيا وسويسرا وتركيا وأوكرانيا وبولندا وإنجلترا وفنلندا.

وسيتم تحديد الأربع أماكن المتبقية في ملحق التصفيات في مارس المقبل، كفرصة ثانية للمتتخبات التي فشلت في التأهل عبر التصفيات.

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الفرق المشاركة في الملحق المؤهل لليورو

ويشارك كلاً من البوسنة والهرسك والكيان الصهيوني ووأيرلندا وأيسلندا وأيرلندا الشمالية ورومانيا وبلغاريا وأسكتلندا وصربيا والنرويج ومقدونيا الشمالية ورومانيا وجورجيا وكوسوفو وبيلاروسيا وسلوفاكيا، في الملحق المؤهل للمشاركة في بطولة يورو 2020.

نظام التصفيات في البطولة

وسيتم تقسيم الـ16 فريقًا إلى 4 مجموعات حيث سيتم الاعتماد على الإقصاء في كل مجموعة، وسيتأهل من كل مجموعة من الأربعة منتخب واحد، بحيث يصل في النهاية العدد إلى 4 منتخبات، ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في يورو 2020.

المواجهات المباشرة بين المنتخبات

وتم تحديد يوم 26 مارس من العام الجديد، كموعد لمواجهة كلاً من منتخب البوسنة والهرسك أمام أيرلندا الشمالية بينما تلعب جمهورية أيرلندا أمام سلوفاكيا فيما تخوض صربيا مواجهة أمام النرويج وجورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوف، وباقي المباريات سيتم تحديدها سلفاً في قرعة تجرى يوم 22 من نوفمبر الجاري.

بينما مواجهة نصف النهائي ستعتمد بنظام مباراة واحدة فقط على ملعب الفريق الأعلى تصنيفا بينما مكان إقامة المباراة النهائية سوف يحدد يوم 22 نوفمبر من الشهر الجاري.